Volaris meldet Passagierzahlen

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im August 2020 insgesamt 1,212 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 35,1 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt hat den Corona bedingten Tiefpunkt bei den Passagierzahlen im Mai 2020 erreicht, damals flogen mit Volaris 213 Tausend Passagiere, im August konnte die Airline nun fast sechs Mal mehr Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Volaris hat die Verkehrsleistung im August um 21,4 Prozent auf 1,690 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich wegen der Corona Krise verglichen mit dem Vorjahresaugust um 31,6 Prozent auf 1,226 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 10,8 Prozentpunkte auf 72,6 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen in den ersten acht Monaten 8,590 Millionen Passagiere, das entspricht einem Krisenbedingten Einbruch von 40,7 Prozent.