Volaris meldet soliden September

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im September 2020 insgesamt 1,262 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 27,8 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt hat die Verkehrsleistung im September um 15,8 Prozent auf 1,686 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 36,8 Prozent auf 1,255 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 8,5 Prozentpunkte auf 74,4 Prozent verschlechtert.

Volaris hat den Corona bedingten Tiefpunkt bei den Passagierzahlen im Mai 2020 erreicht, damals flogen mit Volaris 213 Tausend Passagiere, im September konnte die Airline wieder sechs Mal mehr Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Die Fluggesellschaft aus Mexiko erholt sich somit rascher von der Corona Krise als es die europäischen Fluggesellschaften tun.

Mit Volaris flogen in den ersten neun Monaten 9,852 Millionen Passagiere, das entspricht einem Krisenbedingten Rückgang von 39,3 Prozent.