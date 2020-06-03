Volaris meldet Aprilzahlen

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im April 2020 insgesamt 307 Tausend Passagier (Vorjahresapril 1,851 Millionen) an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Einbruch von 83,4 Prozent.

Die Corona Krise hat im April auch die lateinamerikanischen Fluggesellschaften erreicht, die Passagierzahlen sind auch in dieser Weltregion komplett eingebrochen. Die Airline Volaris mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt hat die Verkehrsleistung im April um 82,4 Prozent auf 365 Millionen Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresapril um 81,8 Prozent auf 319 Millionen Sitzplatzmeilen eingebrochen. Die Auslastung hat sich um 2,8 Prozentpunkte auf 87,4 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten vier Monaten 2020 insgesamt 5,584 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von achtzehn Prozent.