Volaris meldet Passagiereinbruch

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Juni 2020 insgesamt 585 Tausend Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen (Vorjahresjuni 1,877 Millionen), das entspricht einem Rückgang von 68,9 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung wegen der weltweit grassierenden Gesundheitskrise im Juni um 58,9 Prozent auf 825 Millionen Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage brach verglichen mit dem Vorjahresjuni um 66,4 Prozent auf 603 Millionen Sitzplatzmeilen ein. Die Auslastung hat sich um weitere 16,2 Prozentpunkte auf 73,1 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen im ersten Halbjahr 6,382 Millionen Passagiere, das entspricht einem krisenbedingten Rückgang von 39,9 Prozent.