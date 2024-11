Schweizer Luftwaffe übt Nachtflug in England

Schweizer Luftwaffe F/A-18C Hornet im Tiefflug über Grossbritannien (Foto: John Harvey)

Vom 11. November bis zum 6. Dezember führen Angehörige der Schweizer Luftwaffe mit bis zu zehn Kampfflugzeugen des Typs F/A-18 ihr jährliches Nacht- und Tiefflugtraining in Leeming durch.

Bei dieser Übung in Grossbritannien absolvieren die F/A-18 Piloten etwa die Hälfte des Jahresbedarfs ihrer Flüge bei Nacht und im Tiefflug.

Im britischen Luftraum trainieren die Schweizer F/A-18 Piloten die Grundlagen des Luftpolizeidienstes bei Nacht und überprüfen und vertiefen ihre Kenntnisse sowie Fähigkeiten in der Luftverteidigung bei Dunkelheit. Insgesamt reisen rund 40 Piloten und 100 Angehörige des Bodenpersonals im Zeitraum von 11. November bis 6. Dezember 2024 in zwei Detachements nach Leeming. Bereits letzte Woche ist ein LKW-Konvoi aus der Schweiz mit Logistikmaterial auf dem britischen Luftwaffenstützpunkt eingetroffen.

Der Luftwaffenstützpunkt der Royal Air Force (RAF) in North Yorkshire, genannt RAF Leeming, bietet der Schweizer Luftwaffe ideale Trainings- und Umweltbedingungen. Die grossräumigen Trainingssektoren liegen in günstiger Entfernung über der Nordsee und über dünn besiedelten Regionen Nordenglands, wo taktische Einsätze in allen Einsatzbereichen effektiv trainiert werden können. Ermöglicht wird dies durch ein 5-Jahres-Abkommen zwischen dem Königreich Grossbritannien und der Schweiz, das 2023 erneuert wurde.

Aufgrund von geografischen und demografischen Begebenheiten sowie der in der Schweiz vorhandenen Mittel kann die Luftwaffe nicht alle relevanten Szenarien im Inland trainieren. Dies liegt unter anderem an den begrenzten und knappen Trainingsräumen, Höhen- und Geschwindigkeitsbeschränkungen, den eingeschränkten Flugbetriebszeiten, der Begrenzung der Flugbewegungen an den Flugplätzen, dem dichten zivilen Luftverkehr über der Schweiz sowie der hohen Bevölkerungsdichte, die Rücksicht auf die Lärmbelastung erforderlich macht. Im Vergleich fliegen die Schweizer Jet-Piloten nur etwa halb so viele Stunden bei Nacht wie diejenigen der Nachbarstaaten. Daher ist die Luftwaffe auf Trainings und Kooperationen mit Partnerländern angewiesen, um ihre Verteidigungsfähigkeit im internationalen Kontext zu stärken.

SkyNews, www.vtg.amdin.ch