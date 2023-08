Ryanair soll in Italien Busse zahlen

Eine italienische Flughafenbetreiberin sagte gestern, Ryanair müsse mit Strafen rechnen, sollte sie ihre Flüge ab italienischen Flughäfen einstellen

Letzten Mittwoch hatte der irische Low-Cost-Carrier bekannt gemacht, er werde die Inlandflüge ab zehn italienischen Flughäfen per 23. Januar 2010 einstellen. Dies als Reaktion auf die Entscheidung der italienischen Aufsichtsbehörde der Zivilluftfahrt, die Anforderungen an die auszuweisenden Identifikationsdokumente zu senken. Die neuen Regeln gewährleisteten keine sichere Form der Identifikation. Die Societa Aeroporto Toscano, welche den Pisa Airport in Tuscany betreibt, entgegnete darauf, Ryanair habe eine vertragliche Verpflichtung, gewisse Passagierziele zu erreichen. Dieser Vertrag schreibe vor, dass die Airline eine Busse zahlen muss, sobald sie auch nur einige ihrer Flüge ausfallen lässt.