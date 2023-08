Ryanair richtet sich auf Malta ein

Der Low-Cost-Carrier Ryanair will seine 41. Basis auf der Mittelmeerinsel Malta aufbauen.

Gemäss eigenen Angaben will sie eine Maschine auf der Insel stationieren, mit der sie sechs neue Routen anbieten will. Diese sind Billund, Bologna, Krakow, Marseille, Sevilla und Valencia. Insgesamt erhöht sie damit ihr Angebot der Strecken von und nach Malta auf neunzehn. In die neue Basis sollen US$70 Millionen investiert werden. Insgesamt 800 Stellen sollen geschaffen werden. Tickets sind ab morgen erhältlich.