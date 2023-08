Ryanair ab Leeds Bradford

Ryanair wird in Leeds Bradford eine neue Basis aufbauen und zwei Boeing 737 Flugzeuge stationieren.

In Leeds Bradford ist der Low Cost Carrier Jet2 zuhause, nun will sich auch Ryanair auf diesem Flughafen breit machen und Flüge in den Süden anbieten. Mit dem Einstieg auf dem Leeds Bradford International Airport eröffnen die Irländer ihre elfte Basis in Grossbritannien. Ryanair will bis zu 14 neue Routen ab ihrer neuen Basis in Yorkshire anbieten und rechnet mit einem Einzugsgebiet von 3 Millionen neuen Kunden in dieser Region. Ryanair plant ab Leeds Bradford folgende Destinationen: Carcassonne, Limoges, Montpellier, Nantes in Frankreich; Malaga und Murcia in Spanien; Pisa und Venedig in Italien; Faro in Portugal; Knock in Irland; Krakau in Polen; Malta; Ibiza und Mallorca auf den Balearen. Ryanair rechnet mit einem Potential von jährlich bis zu einer Million Passagiere ab Leeds Bradford.