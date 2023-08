Ryanair expandiert weiter

Ryanair hat erneut die Lancierung weiterer Routen angekündigt.

Der irische Low-Cost-Carrier will ihre Präsenz am Bournemouth Airport vergrössern, indem sie eine weitere Boeing 737-800 am Flughafen stationiert und vier neue Routen in ihr Angebot aufnimmt. Damit soll sich der Passagierumschlag des Airports auf 650.000 pro Jahr erhöhen. Bei den neuen Destinationen handelt es sich um Fuerteventura, Ibiza, Malta und Valencia. Ab März 2010 soll ausserdem die Flugfrequenz nach Alicante, Malaga und Palma erhöht werden.