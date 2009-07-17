Ryanair lanciert elf neue Routen von Oslo

Ryanair will ab Oktober elf neue Routen von der und in die Stadt Oslo einführen.

Der irische Low-Cost-Carrier will im Herbst sieben Verbindungen ab Oslo Rygge Airport sowie vier neue Verbindungen ab Oslo Torp anbieten. Die Fluggesellschaft erwartet sich aus den zusätzlichen Strecken eine Zusahme der Nachfrage auf insgesamt über 1,8 Millionen Passagiere pro Jahr und die Erhaltung von 1.800 neuen und aktuellen Stellen. Ryanair feierte die Eröffnung der Strecken mit dem Verkauf von 1 Million Sitzen zum Preis von je einer Krone (US$ 15 Cents).

Link: Ryanair