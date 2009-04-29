Ryanair lanciert neue Route

Ryanair wird ab Juli ab Edinburgh Airport nach Norwegen fliegen und erwartet 45.000 zusätzliche Passagiere.

Der irische Low-Cost-Carrier hat Pläne bekannt gemacht, nach denen er vorsieht, eine neue Strecke nach Haugesund zu befliegen, sowie die Anzahl der Flüge nach Bremen zu erhöhen. Das bedeutet, Ryanair bedient neu 29 Routen ab Edinburgh, vor einem Jahr waren es noch sieben gewesen. Haugesund liegt an der Westküste Norwegens und ist bekannt für seine Skigebiete und diverse Film-, Jazz- und Wikingerfestivals. Ab Juli 2009 wird Ryanair die neue Destination zweimal wöchentlich anfliegen.



