Ryanair feiert in Deutschland Passagierjubiläum

Seit Aufnahme des Flugverkehrs ab dem Flughafen Frankfurt Hahn am 22. April 1999 konnte Ryanair am 29. November 2012 den 70 Millionsten Passagiere von und nach Deutschland feiern.

Die Jubiläumspassagierin Katharina Müller landete am Donnerstag um 14 Uhr aus Bergamo kommend am Bremer Flughafen. Die Oldenburgerin hatte einen viertägigen Kurzurlaub in der italienischen Modemetropole Mailand verbracht. Die glückliche Gewinnerin wurde vom Flughafenchef Jürgen Bula sowie Jana Skornicka Sales & Marketing Executive bei Ryanair, in Empfang genommen. Die Passagierin konnte nicht nur Glückwünsche sondern auch einen großen Blumenstrauß und einen Ryanair Fluggutschein entgegen nehmen.