Ryanair ab Memmingen

Ryanair fliegt künftig vom Flugplatz Memmingen im Allgäu aus sieben Destinationen in Spanien, Italien, Großbritannien und Irland an.

Vom 29. April an starten fünf Flüge pro Woche nach Gerona in Spanien, teilte die irische Tiefpreisgesellschaft gestern in Dublin mit. Vom 1. Mai an wird von Memmingen aus sechsmal die Woche in die irische Hauptstadt Dublin geflogen und zehnmal nach London-Stansted. Anfang Juni folgen dann jeweils vier wöchentliche Flüge nach Pisa in Italien und nach Reus in Spanien sowie drei nach Alghero auf Sardinien. Ab Juli sind pro Woche drei Flüge nach Alicante in Südspanien geplant. Ryanair beabsichtigt ab Memmingen in naher Zukunft jährlich 500.000 Passagiere an die oben genannten Ferienziele zu transportieren. Link: Ryanair