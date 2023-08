Rom kriegt Airbus A380 Anschluss

Emirates Airline wird ab dem 1. Dezember 2011 zwischen Dubai und Rom täglich mit einem Airbus A380 verkehren.

Ab dem 1. Dezember 2011 wird auch Italiens Hauptstadt eine erste Superjumbo Verbindung erhalten. Am 6. Juni 2011 wurde der Flughafen Rom Leonardo da Vinci zur Feier seines fünfzigsten Geburtstags von einem Emirates A380 angeflogen, ab Dezember 2011 wird dies für den Grossflughafen Rom nun zum alltäglichen Bild gehören. Der A380 Flug EK97 wird täglich um 09.10 Dubai in Richtung Rom verlassen und dort um 12.35 landen. Der Rückflug von Rom ist um 14.35 geplant und wird in Dubai um 23.05 Lokalzeit ankommen. Emirates betreibt momentan 15 Superjumbos, die Fluggesellschaft aus Dubai hat bei Airbus 90 A380 bestellt.