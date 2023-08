Republic Airways meldet Februarzahlen

Die Fluggesellschaft aus Indianapolis meldet für den Februar 2009 nur leicht schlechtere Zahlen als im Jahr zuvor.

Die amerikanische Zubringerfluggesellschaft Republic Airways transportierte im Februar 1,382 Millionen Fluggäste, das waren 0,6 Prozent weniger als Vorjahresfebruar. Republic weitete ihr Angebot um 2,0 Prozent auf 1,038 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage entwickelte sich um 2,7 Prozent zurück, was sich in einer um 3,2 Prozent schlechteren Auslastung äusserte. Die Flugzeuge waren durchschnittlich zu 66,8 Prozentpunkten ausgelastet. Republic Airways betreibt 224 kleinere Kurzstreckenjets und bietet im Auftrag vieler grösserer Airlines täglich 1300 Flüge an. Link: Republic Airways