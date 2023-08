Qantas Airbus A380 ans Internet

Qantas beginnt am 7. März 2012 mit ersten A380 Flügen, welche für die Passagiere Wi-Fi Konnektivität zur Verfügung stellen.

In den Genuss der Wi-Fi Konnektivität kommen Passagiere in der Business Klasse und First Klasse, welche in den nächsten acht Wochen auf dem Airbus A380 zwischen Australien und Los Angeles verkehren. Qantas hat für die Versuchsphase vorerst sechs ihrer A380 Superjumbos mit Wi-Fi Konnektivität ausgerüstet. Die Passagiere können während dieser Versuchsphase mit herkömmlichen Notebooks, Handys oder anderen Wi-Fi Fähigen Geräten ins Internet oder ihre Emails abrufen. Den Dienst wird in Zusammenarbeit mit OnAir angeboten. Wie die A380 Fluggäste von Emirates können in Zukunft wohl auch die Passagiere von Qantas mit Wi-Fi ins Internet.