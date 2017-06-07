EBACE 2017 zieht positive Messebilanz

EBACE 2017 Gulfstream G500 (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Organisatoren der EBACE 2017 ziehen eine positive Messebilanz. Die größte Business Jet Messe Europas konnte bei ihrer siebzehnten Auflage mehr als 13.000 Fachbesucher mobilisieren.

Die EBACE findet alljährlich auf dem Flughafen Genf und dem angrenzenden PALEXPO Gelände statt. Die Business Jet Messe wird durch die National Business Aviation Association (NBAA) und deren europäischen Ableger European Business Aviation Association (EBAA) organsiert. In diesem Jahr fand die Messe vom 22. Bis zum 24. Mai statt, im nächsten Jahr wird die EBACE wieder in Genf stattfinden und zwar vom Dienstag, den 29. Mai 2018, bis zum Donnerstag, den 31. Mai 20178.

EBACE 2017 Dassault in PALEXPO Gebäude (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Verantwortlichen der EBACE 2017 waren mit der Messe zufrieden, der Außenbereich war vollständig ausverkauft, 56 Flugzeuge wurden auf dem Flughafengelände ausgestellt, darunter waren einige Flugzeuge zum ersten Mal an der Messe in Genf zu sehen. Die Hallenplätze konnten ebenfalls gut vermietet werden, in diesem Jahr nahmen mehr als 400 Aussteller an der EBACE teil. Laut Veranstalter besuchten mehr als 13.000 Fachbesucher die EBACE 2017.