Mehr als 100 Flugzeuge an der NBAA BACE

NBAA BACE Static Display (Foto: NBAA)

Die US-amerikanische Fachmesse für die Geschäftsreiseflugzeuge wird laut eigenen Angaben mehr als 100 Flugzeuge auf dem Außengelände präsentieren können.

Die NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (BACE) findet in diesem Jahr vom 1. Bis zum 3. November in Orlando statt. Dabei handelt es sich um die alljährlich im Herbst durchgeführte Business Jet Messe in den USA. Sie wird von der National Business Aviation Association organsiert und ist weltweit die größte Ausstellung dieser Art. Alles was Rang und Name hat, muss an der NBAA dabei sein, sodann sind auch in diesem Jahr mehr als 1.100 Aussteller in Orlando zugegen. Auf dem Außenbereich an der diesjährigen NBAA BACE werden mehr als 100 Flugzeuge zu bewundern sein.