Cirrus SF50 Produktion zugelassen

Cirrus Aircraft SF50 Vision (Foto: Cirrus Aircraft)

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat Cirrus Aircraft die Produktionszulassung ihres einmotorigen SF50 Vision Kleinjet erteilt.

Nach einer gründlichen Überprüfung der Produktionsabläufe und deren Prozesse hat die FAA Cirrus Aircraft als Produzent des SF50 Vision zugelassen, dies ebnet den Weg für das Hochfahren der Serienproduktion des Kleinjets. Der Vision SF50 wird bei Cirrus Aircraft in Duluth, Minnesota gebaut. Nach eigenen Angaben hat Cirrus Aircraft rund 600 Bestellungen für den einmotorigen Kleinjet. Cirrus Aircraft hat die FAA Zulassung für den SF50 Vision Ende Oktober 2016 erhalten.

Der Cirrus SF50 Vision ist mit einer Garmin G3000 Avionik und einem Williams International FJ33 Triebwerk ausgerüstet. Der siebenplätzige Vision SF50 kann auf eine maximale Reiseflughöhe von 28.000 Fuß (8.534 m) steigen und kann bis zu 300 Knoten (556 km/h) schnell fliegen.

Vision SF50 Personal Jet