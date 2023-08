Piloten bei Hawaiian streikbereit

Die Piloten der Fluggesellschaft Hawaiian Airlines haben sich für einen Streik ausgesprochen, ihn jedoch noch nicht ausgeführt.

Das positive Abstimmungsresultat soll als Weckruf in Richtung der Geschäftsleitung der Airline verstanden werden, so Kapitän Eric Sampson, Vorsitzender der Air Line Pilots Association. In der achtzigjährigen Geschichte der Hawaiian Airlines habe es noch nie einen Streik gegeben. Wenn er jedoch der einzige Weg sei, um einen fairen und vernünftigen Vertrag zu erhalten, würden die Piloten ihn einschlagen. Zurzeit befinden sich die Gewerkschaft und die Leitung in Vermittlungsgesprächen, während die Verhandlungen laufen, darf kein Streik begonnen werden. In einem Statement sagte die Airline, ihr Betrieb werde von der Entscheidung der Piloten nicht beeinträchtigt werden. Eine weitere Diskussionsrunde wurde für Oktober angesetzt.