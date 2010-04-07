Sinkender Verkehr bei Hawaiian

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im März 2010 einen Verkehrsrückgang von 3,4 Prozent auf 674,7 Millionen Passagiermeilen.

Gegenüber dem März 2009 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 5,1 Prozent auf 783,6 Millionen Sitzplatzmeilen zurückgenommen. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im März von 84,6 auf 86,1 Prozent. Im März flogen mit der Airline 703.845 Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 1,7 Prozent. Im ersten Quartal wurde das Angebot um 4 Prozentpunkte auf 2,297 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage verschlechtere sich um 2,1 Prozent auf 1,919 Milliarden Sitzplatzmeilen. Hawaiian ist stark vom touristischen Reiseverkehr abhängig und dieser ist in den ersten drei Monaten des Jahres in der Regel schlecht.