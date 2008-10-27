Hawaiian Airlines kauft weitere A330-200

Die grösste Fluggesellschaft Hawaiis kauft zwei weitere Airbus A330-200 Grossraumflugzeuge, die ab 2011 ausgeliefert werden.

Dieser Auftrag ergänzt die Grossbestellung vom Februar 2008. Um ihre Ausbaupläne verwirklichen zu können, benötigt Hawaiian Airlines weitere Airbus Jets. Die zwei zusätzlichen Airbus A330-200 Maschinen werden von AWAS geleast und werden im ersten und zweiten Quartal 2011 zur Flotte von Hawaiian stossen. Die beiden Flugzeuge werden in zwei Klassen 298 Passagiere transportieren können.