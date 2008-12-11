Hawaiian Airlines verzeichnet sinkende Verkehrszahlen

Der Verkehr bei Hawaiian Airlines hat im November 7,6 Prozent abgenommen, während die Fluggesellschaft gleichzeitig ihre Kapazität vergrösserte.

Der Verkehr bei Hawaiian Airlines hat im November 7,6 Prozent abgenommen, während gleichzeitig die Kapazität vergrössert wurde.

Das Resultat davon sind viel mehr lehre Sitze. Durchschnittlich waren ihre Flüge letzten Monat zu 79,1 Prozent ausgelastet, 9,6 Prozent weniger als im November 2007. Zwar flogen im November 2008 6,2 Prozent mehr Passagiere mit Hawaiian, in Meilen pro Passagier gemessen fiel der Verkehr aber von 681 Millionen auf 629 Millionen.