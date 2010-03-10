Hawaiian kauft weiteren Airbus A330-200

Hawaiian Airlines, die in diesem Frühjahr ein neuer Airbus-Betreiber wird, hat eine weitere A330-200 fest in Auftrag gegeben.

Der Kauf ergänzt eine bereits vorhandene Order über sechs A330-200 und sechs A350 XWB-800, sowie drei geleaste A330, die bei der Fluggesellschaft eingesetzt werden. Der neu bestellte Airbus-Jet wird 2011 ausgeliefert und für 294 Passagiere in einer komfortablen Zweiklassenkonfiguration ausgestattet. Alle A330-Flugzeuge für Hawaiian Airlines erhalten Trent-Triebwerke von Rolls-Royce.„Wir freuen uns über dieses neuerliche Vertrauensvotum von Hawaiian Airlines, die Airbus-Flugzeuge zur Erweiterung ihrer Langstreckenflotte ausgewählt hat“, sagte John Leahy, Chief Operating Officer Customers von Airbus. „Die A330 ist im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Passagierkomfort unübertroffen. Außerdem zeichnet sie sich durch sehr niedrige Emissions- und Lärmwerte aus. Ich bin sicher, dass dieses Flugzeug die Gunst der Fluggäste und der Mitarbeiter von Hawaiian finden wird.“