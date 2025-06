Pfingstferienverkehr am Flughafen Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Flughafen Nürnberg erwartet über die Pfingstferienzeit fast 300.000 Passagiere, die Nachfrage nach Flugreisen ist groß.

Die Osterferien haben bereits gezeigt, wie stark die Nachfrage nach Flügen vom Airport Nürnberg ist. In den Pfingstferien setzt sich diese positive Entwicklung fort: Rund 294.000 Passagiere werden erwartet – knapp 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Top-Ziele sind Antalya, Mallorca und die griechischen Inseln.

Während der Ferien sind mehr als 1.900 Starts- und Landungen geplant, im Schnitt also rund 115 pro Tag. Der verkehrsstärkste Tag wird voraussichtlich Samstag, der 7. Juni mit rund 18.400 Passagieren und 120 Starts und Landungen sein.

Mit rund 60.000 Fluggästen steht das türkische Urlaubsziel Antalya weiter unangefochten auf Platz eins in der Gunst der Reisenden, Mallorca folgt mit mehr als 33.000 Passagieren während der Ferien auf Platz zwei. Heraklion, Rhodos, Kos, Kreta und Korfu mit zusammen rund 38.000 Fluggästen machen die griechischen Inseln ebenfalls zu einem der beliebtesten Zielregionen für Urlauber. Stark vertreten sind auch die großen Drehkreuzflughäfen wie Frankfurt, Istanbul, Amsterdam und Paris.

Last Minute ist zurück

In den Vorjahren fast verschwunden, feiert das Last Minute-Buchen ein Comeback. Namhafte Reiseveranstalter gewähren aktuell Nachlässe bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Reisen. Wer noch kurzfristig abheben möchte, könnte jetzt durchaus noch ein Schnäppchen machen.

Auch die Vorschau für den Herbst weckt die Urlaubslust zum Beispiel in das bulgarische Badeparadies Varna. Verlockend sind auch Thessaloniki in Griechenland, das portugiesische Faro und Madeira oder die spanischen Ziele Alicante, Barcelona, Malaga, Sevilla, Valencia und vieles mehr.

Tipps für Passagiere

Das Kurbanfest, auch bekannt als Opferfest, findet am Freitag, 6. Juni am Marienbergpark in Nürnberg statt. Aus diesem Grund wird erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Marienbergstraße erwartet. Bei der Anreise daher bitte mehr Zeit einplanen. Grundsätzlich wird empfohlen, zwei Stunden vor Abflug am Airport zu sein.

Air France, KLM und Wizz Air bieten am Airport die Möglichkeit, Koffer an Gepäckautomaten selbst aufzugeben, um Wartezeiten zu verkürzen. Nach der Sicherheitskontrolle lädt die neue Einkaufs- und Genusswelt im Wartebereich zum Shoppen und Verweilen ein.

