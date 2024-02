PLAY bietet Zwischenaufenthalt in Island an

Airbus A321 PLAY (Foto: PLAY)

PLAY Airlines bietet auf Wunsch extra lange Umsteigezeiten auf dem Flughafen Keflavik an, damit wird ein Aufenthalt in der Hauptstadt Reykjavik möglich.

Die Fluggesellschaft PLAY Airlines, die Flüge zwischen Nordamerika und Europa durchführt, bietet jetzt einen Zwischenstopp in Island ohne zusätzliche Kosten an, so dass Passagiere zwei Länder während einer Reise besuchen können. Reisende können ihren Zwischenstopp jetzt selbstständig auf der Website von PLAY Airlines buchen.

Die Airline aus Island operiert nach dem Hub-Spoke-Modell, was bedeutet, dass jeder Flug über Island führt. Diesen Vorteil nutzt die Airline mit der jüngsten Flotte Europas und ermöglicht den Passagieren einen Aufenthalt von bis zu zehn Tagen in Island, um die unglaublichen Naturwunder der Insel wie Wasserfälle, Geysire, heiße Quellen, Gletscher und Nordlichter zu erleben.

„PLAY hat sich die Nähe zu Europa zunutze gemacht, um Reisenden bequeme Flüge zu erschwinglichen Tarifen anzubieten. Die neue Stopover-Option bringt unseren Gästen nun noch mehr Vorteile,“ betont Birgir Jonsson, CEO von PLAY Airlines. „Anstatt nur ein paar Stunden Aufenthalt in Island zu haben, können Reisende mehr Zeit an dieser beliebten Destination verbringen und alles erleben, was unser Heimatland zu bieten hat. Diese langen Aufenthalte sind sowohl für uns als auch für unsere Passagiere ein Gewinn, da sie die Entdeckungstour zu einem vergleichsweisen günstigen Preis ermöglichen.“

Die isländische Fluggesellschaft, die im Juni 2024 ihr dreijähriges Jubiläum feiert, bietet in Deutschland Flüge ab Berlin und Frankfurt sowie im Sommer ab Düsseldorf und Hamburg an. Mit der modernen Flotte aus zehn Airbus A320/321neo bringt PLAY Airlines Reiselustige sowohl nach Island als auch zu fünf Zielen in Nordamerika, darunter Baltimore, Boston, New York und Washington DC in den Vereinigten Staaten sowie Toronto in Kanada. Die von Skytrax ausgezeichnete „Beste Fluggesellschaft Nordeuropas“ legt großen Wert auf operative Exzellenz und ist stolz auf eine beeindruckende Pünktlichkeitsquote von 83 Prozent im Jahr 2023. Unter den Grundpfeilern Sicherheit, Pünktlichkeit, Einfachheit, und Zufriedenheit ermöglicht PLAY Airlines auch Reisenden mit kleiner Urlaubskasse ein besonderes Erlebnis an Bord. Das Motto: Wer weniger für das Ticket ausgibt, hat am Reiseziel mehr Budget. Um es einfacher auszudrücken: „Pay less, PLAY more“.

PLAY Airlines