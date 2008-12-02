Emirates fliegt mit A380 nach London
02.12.2008 RK
Am ersten Dezember hat Emirates Airlines erstmals im regulären Liniendienst Dubai mit London Heathrow mit ihrem dritten Airbus A380 verbunden.Der Flug EK001 und EK002 wird nun mit einer um 40 Prozent größeren Kapazität gegenüber der Boeing 777 angeboten. Die 489 Plätze im A380 Super Jumbo konnten laut Aussagen von Tim Clark, CEO von Emirates, alle verkauft werden. Er strich erneut die Wirtschaftlichkeit des A380 hervor und ist mit dem Flugzeug restlos zufrieden. Für den London Flug benutzt Emirates die dritte Maschine, die anderen beiden A380 befliegen die Strecke Dubai New York JFK. Ab Februar können die Kunden von Emirates mit dem Super Jumbo auch nach Australien fliegen. Haben Sie die News Sendung vom 28. November 2008 schon gesehen? Link: Flieger Wochenschau, 28. November 2008.
Link: Emirates Airlines