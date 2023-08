Emirates folgt eigenem Weg

Während viele Airlines angesichts der Krise Schutz in einer Allianz oder gar in einem Zusammenschluss suchen, zieht Emirates es vor unabhängig zu bleiben.

Präsident der Airline Tim Clark sprach anlässlich der jährlichen IATA Versammlung in Kuala Lumpur und sagte, dass weder ein Beitritt zu einer Allianz noch eine Fusionierung mit Etihad Airways für Emirates in Frage komme. Er sei überzeugt, dass eine Airline mit einem starken Modell und einem gut geführten Geschäft es nicht nötig habe, einer Allianz beizutreten. Angesprochen auf einen möglichen Zusammenschluss mit Etihad meinte Clark, es gäbe zurzeit keine Pläne zu handeln, aber schlussendlich liege es in der Hand des Staates, was in Zukunft mit den Airlines geschehen wird. Clark sieht Emirates in drei Jahren mit einer Flotte von 163 Flugzeugen.