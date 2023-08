Emirates kein Interesse an AUA oder Alitalia

Emirates Airlines hat klar Stellung bezogen zu den Gerüchten, sie wolle AUA oder Alitalia kaufen. Dies sei nicht der Fall.

Emirates Chef Tim Clark sagte der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“, es sei behauptet worden, Emirates sei an der Übernahme der defizitären AUA oder der Alitalia interessiert. Dies sei nie der Fall gewesen, so Clark. Die Airline konzentriere sich auf das eigene Wachstum. Für das kommende Jahr prognostizierte Clark einen Rückgang des Ölpreises auf US$ 65 bis 85 pro Barrel und einen Gewinn der Airline von rund US$ 2 Milliarden.