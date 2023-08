Emirates wartet zwei weitere Monate auf A380

Emirates wird auf die Auslieferung ihres zweiten A380 zwei weitere Monate warten müssen.

Den ersten A380 nahm Emirates am 1. August in Betrieb und bis nächsten Frühling sollen vier weitere hinzukommen. Diese sollen Strecken zwischen Dubai und London, Sydney, Aukland und New York bedienen. 53 zusätzliche A380 sollen nach den ersten fünf Einheiten an Emirates geliefert werden. Emirates ist mit ihrer Bestellung von insgesamt 58 Flugzeugen der grösste Kunde von Airbus Industries für den A380. Bisher liegen auf dem Tisch von EADS zusammen genommen 198 Bestellungen für den Super Jumbo.