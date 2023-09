Overland Airways übernimmt Embraer E175

Erster Embraer E175 für Overland Airways (Foto: Embraer)

Die nigerianische Fluggesellschaft Overland Airways konnte anfangs September 2023 das erste von drei fabrikneuen Embraer E175 Flugzeugen übernehmen.

Overland Airways hat ihren Hauptsitz in Lagos und führt seit 20 Jahren Linien und Charterflüge durch. Momentan zählt die Fluggesellschaft 4 ATR 42, 3 ATR 72 und 2 Beechcraft 1900D zu ihrer Flotte. Das neuste Flottenmitglied Embraer E175 ist für 88 Passagiere ausgelegt und soll für die Kapazitätserhöhung auf gut frequentierten Inlandstrecken verwendet werden. Overland Airways hat insgesamt drei Embraer E175 Jets gekauft und drei Optionen auf diesen Typ in den Auftragsbüchern von Embraer. Mit dem ersten Jet in der Flotte eröffnen sich für die Airline auch weitere Marktmöglichkeiten, das zweistrahlig Embraer E175 Verkehrsflugzeug kann Reichweiten von bis zu 4.000 Kilometern überwinden.