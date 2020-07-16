Weiterhin leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind im Juni 2020 mit Scoot praktisch keine Passagiere mehr geflogen, Scoot konnte noch rund zweieinhalbtausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Mit Scoot flogen im Juni 2020 lediglich 2.600 Passagiere (Vorjahresjuni 931 Tausend), verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Corona bedingten Einbruch von 99,7 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuni um 97,5 Prozent auf 73,1 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 99,8 Prozent auf 5,6 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei niedrigen 7,7 Prozent, im Vorjahresjuni waren die Flugzeuge von Scoot noch zu 86,2 Prozent ausgelastet.

Die Corona Krise ist bei den interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten drei Jahre wegen der Corona Gesundheitskrise nur langsam wieder erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Krise überproportional, weil sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind.

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020