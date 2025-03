Norwegian Air Shuttle präsentiert Februarzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im Februar 2025 insgesamt 1,294 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 1 Prozent.

Das Angebot wurde von 1,951 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,219 Milliarden Sitzplatzkilometer um vierzehn Prozent hochgefahren, während sich die Nachfrage von 1,677 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 1,881 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwölf Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im Februar bei 84,8 Prozent und damit um 1,2 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahresfebruar.

Das Berichtsjahr 2024 bei Norwegian Air Shuttle

Im Berichtsjahr 2024 konnte Norwegian Air Shuttle insgesamt 22,631 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Passagierwachstum von zehn Prozent. Das Angebot erreichte im vergangenen Jahr 36,531 Milliarden Sitzplatzkilometer, Plus dreizehn Prozent. Im Berichtsjahr 2024 wurden 31,039 Milliarden Sitzplatzkilometer nachgefragt, das entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent. Die Auslastung erreichte 85,0 Prozent, was einer Verbesserung von 0,2 Prozentpunkten gleichkommt.