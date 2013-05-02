Neue Cessna Sovereign abgehoben

Am Mittwoch, dem 24. April 2013, startete die erste neu überarbeitete Cessna Sovereign zu ihrem erfolgreichen Jungfernflug.

Der Produktionstestflug dauerte nach Angaben von Cessna ein wenig länger als zwei Stunden und dreissig Minuten. Während dem Flug wurde unter Anderem die Garmin 5000 Avionik mit ihrem Autopiloten und der automatischen Schubsteuerung getestet. Der Flug fand auf dem Mid-Continent Airport in Wichita statt und verlief zur vollsten Zufriedenheit der Testpiloten. Die neue Sovereign reiht sich in die Klasse der mittelgrossen Business Jets ein und verfügt über eine maximale Reichweite von 3.000 Nautischen Meilen (5.556 km). Die maximale Geschwindigkeit gibt Cessna mit 458 Knoten (848 km/h) an, die Maschine wird in der Lage sein auf eine maximale Reiseflughöhe von 45.000 Fuss (13.700 m) zu steigen. Die Maschine kann bis zu neun Passagiere befördern und kostet rund 17,8 Millionen US Dollar.