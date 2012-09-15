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EagleMed bestellt zwei AS350

15.09.2012 RK
Eurocopter_AS350_400

Eurocopter hat auf der ILA 2012 einen weiteren Verkaufserfolg bekanntgegeben.

Die Firma EagleMed, einer der ältesten und erfahrensten Anbieter von medizinischen Patienten-Transportflügen im amerikanischen Mittelwesten, hat bei American Eurocopter zwei AS350-Hubschrauber in unterschiedlichen Versionen bestellt. „Wir haben die Modellreihe zur Basis unserer Flotte gemacht, weil sie eine extreme Zuverlässigkeit bewiesen haben“, so EagleMed-Präsident Larry Bugg. Bei dem Eurocopter AS350 handelt es sich um einen flexibel einsetzbaren Kleinhubschrauber, der durch eine Propellerturbine angetrieben wird.
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