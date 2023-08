Mit dem Airbus A380 nach Montreal

Air France wird am 7. Oktober 2010 mit dem Superjumbo von Paris Charles de Gaulle nach Montreal verkehren.

Flug Air France AF346 wird normalerweise mit einer Boeing 777 oder einem Jumbo bedient, am 7. Oktober 2010 wird um 16.10 Lokalzeit von Paris Charles de Gaulle ein Airbus A380 nach Montreal abfliegen. Das Flagschiff von Air France wird um 17.10 Lokalzeit in Montreal landen. Der A380 Sonderflug wird zum Jubiläum 60 Jahre Air France in Kanada lanciert. Der Rückflug AF347 wird am gleichen Tag um 19.50 Montreal in Richtung Paris verlassen und am nächsten Morgen um 08.35 auf dem Flughafen Charles de Gaulle eintreffen. Der französische Flag Carrier betreibt den Superjumbo seit Oktober 2009.