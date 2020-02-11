Copa meldet weniger Verkehr
11.02.2020 PS
Die Fluggesellschaft Copa aus Panama musste auch im Januar leicht schrumpfende Passagierzahlen hinnehmen, die nachfrage ging um knapp sechs Prozent zurück.
Der Passagierverkehr bei Copa ging im Januar 2020 um 5,7 Prozent auf 1,827 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen zurück, die Kapazität wurde um sieben Prozent auf 2,169 Milliarden Sitzplatzmeilen reduziert. Die Auslastung lag bei 84,2 Prozent und hat sich somit um 1,2 Prozentpunkte verbessert.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa fliegt 80 Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft zählt sechs Boeing 737 MAX 9, 82 Boeing 737 NG und vierzehn Embraer 190 in der Flotte.