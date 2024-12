Mit Wizz Air von Nürnberg nach Varna

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Eine neue alte Strecke wird es im kommenden Jahr am Flughafen Nürnberg geben. Am 14. April 2025 feiert Varna, das bulgarische Urlaubsziel am berühmten Goldstrand, ein Comeback im Nürnberger Flugplan.

Wizz Air steuert die historische Stadt am Schwarzen Meer dreimal pro Woche (immer montags, mittwochs und freitags) an. Flugtickets können ab sofort bei der Airline gebucht werden.

Besonders beliebt ist Varna mit seiner griechischen, römischen und osmanischen Geschichte bei Urlaubern und Kulturinteressierten. Die Küstenpromenade mit zahlreichen Bars, ein reizvolles Hinterland und moderate Preise locken Sonnenhungrige an. Aber auch für Besuche bei Freunden und Verwandten wird die wieder eröffnete Strecke genutzt – und zwar in beide Richtungen. Hinzu kommen immer mehr Studierende aus der Metropolregion Nürnberg: Sie absolvieren an den Universitäten und Hochschulen der Region Varna zum Beispiel ihre Studiengänge in Medizin.

Wizz Air fliegt von Nürnberg aus neben Varna in Bulgarien auch Tirana in Albanien, Skopje in Nordmazedonien sowie die rumänischen Ziele Bukarest, Cluj-Napoca, Sibiu an und – ganz neu – bereits ab dem 19. Dezember 2023 auch nach Chișinău in der Republik Moldau.

Flughafen Nürnberg