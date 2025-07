Mit Royal Air Maroc von München nach Casablanca

Royal Air Maroc Boeing 737 MAX (Foto: Royal Air Maroc )

Die nationale Fluggesellschaft Marokkos kehrt zurück an den Flughafen München. Ab dem 20. Oktober 2025 nimmt Royal Air Maroc die Linie zwischen München und Casablanca wieder in ihr Streckennetz auf.

Die Strecke war bis zur Pandemie bereits viele Jahre erfolgreich im Programm, wurde jedoch seitdem nicht mehr bedient.

Die marokkanische Airline fliegt die Strecke zweimal wöchentlich, jeweils montags und freitags, mit einer Boeing 737-800.

In der letzten Woche des Sommerflugplans – vom 20. bis zum 26. Oktober – erfolgt die Ankunft in München um 18:00 Uhr, der Abflug nach Casablanca ist für 19:00 Uhr geplant. Ab dem 27. Oktober findet die Landung um 17:10 Uhr und der Abflug um 18:10 Uhr statt.

Die Flugzeiten ermöglichen in Casablanca nahtlose Anschlüsse an zahlreiche Ziele innerhalb Marokkos sowie nach West- und Zentralafrika, etwa nach Gambia, Nigeria, Ghana, Senegal oder Elfenbeinküste. Damit ermöglicht Royal Air Maroc Verbindungen in Regionen, die ab München nun einfacher zu erreichen sind.

Neben der wirtschaftlichen Bedeutung ist Casablanca auch kulturell und touristisch ein attraktives Ziel. Die größte Stadt Marokkos ist bekannt für ihre imposante Hassan-II.-Moschee, die moderne Architektur, den Atlantikhafen sowie die Rolle als Handels- und Finanzzentrum Nordafrikas. Für Individualreisende bietet die Stadt zudem einen idealen Ausgangspunkt für Rundreisen durch das Königreich – von den Küstenstädten über die Königsstädte bis in den Hohen Atlas.

Die Handelsbeziehungen zwischen Bayern und Marokko reichen mehrere hundert Jahre zurück. Noch heute pflegt insbesondere die bayerische Landeshauptstadt München enge wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Kooperationen mit Nordafrika – gestärkt wird diese Verbindung nun auch wieder auf direktem Luftweg.

