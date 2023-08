Hannover Leasing mit A380 Flugzeugfonds

Das Emissionshaus Hannover Leasing startet bereits ihren 50sten Flugzeugfonds. Der geschlossene Flugzeugfonds "Flight Invest 50" investiert in einen Airbus A380, der für eine Grundmietzeit von zehn Jahren mit verschiedenen Verlängerungsoptionen an die Flu

Bei dem Flugzeug geht es um den Airbus A380 mit der Baunummer MSN108. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds beträgt 227 Millionen US Dollar, davon sollen rund 100 Millionen US Dollar (inklusive Agio) an Eigenkapital platziert werden und 127 Millionen wird als Fremdkapital in den Superjumbo investiert. Anleger können sich ab 15.000 Dollar zuzüglich fünf Prozent Agio an dem Fonds beteiligen. Die prognostizierten Auszahlungen beginnen bei jährlich 7,2 Prozent und steigen ab 2022 auf 8,04 bis 17,45 Prozent an. Bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital inklusive Agio sollen Anleger einen Gesamtrückfluss in Höhe von rund 202 Prozent über eine Laufzeit von 13 Jahren erhalten.