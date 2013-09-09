Qatar Airways A380 absolviert Jungfernflug

Airbus hat am 6. September 2013 den ersten für Qatar Airways gebauten A380 von Toulouse nach Hamburg überflogen.

Für den A380 von Qatar Airways war es zugleich der erste Flug, er trägt die Baunummer MSN137 und soll voraussichtlich im Frühjahr 2014 an Qatar Airways übergeben werden. Im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder wird das Flugzeug in den nächsten Wochen die Lackierung erhalten und mit der kompletten Kabineneinrichtung ausgestattet. Die Fluggesellschaft aus Doha hat bei dem europäischen Flugzeugbauer zehn A380 fest bestellt.