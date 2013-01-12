SIA finalisiert Airbus A380 Bestellung

Singapore Airlines hat bei Airbus den Auftrag für fünf weitere A380 Superjumbos und zwanzig A350-900 finalisiert.

Die Bestellung wurde im Oktober 2012 bekanntgegeben und konnte jetzt abgeschlossen werden. Mit dem Kauf von fünf weiteren Airbus A380 wird Singapore Airlines zum zweitgrössten Superjumbo Kunden. Nach den aktuellen Listenpreisen hat der Großauftrag einen Wert von rund 7,5 Milliarden US Dollar. Singapore Airlines war der Erstabnehmer des Airbus A380 und betreibt bereits neunzehn Superjumbos. Der Flag Carrier Singapurs hält auch Bestellungen für zwanzig Airbus A350-900, die ab 2015 ausgeliefert werden.