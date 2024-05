Mit Delta Air Lines von Zürich nach Atlanta

Delta Air Lines Boeing 737 MAX 10 (Foto: Boeing)

Delta Air Lines erweitert die Verbindungen von Zürich in die Vereinigten Staaten. Ab dem 1. Juni können sich Urlauber und Geschäftsreisende aus Zürich und der Umgebung auf eine Nonstop-Verbindung nach Atlanta freuen.

Atlanta ist das weltweit führenden Drehkreuz von Delta Air Lines und Tor zu den Vereinigten Staaten. Der Service ergänzt die ganzjährige Verbindung der Fluggesellschaft nach New York-JFK sowie den täglichen saisonalen Service von Genf nach New York JFK.

Die Verbindung von Zürich nach Atlanta bietet Kunden über 200 Anschlussflüge, um Nordamerika, die Karibik und darüber hinaus zu erkunden, darunter beliebte Städte wie Miami, San Francisco, Washington und New Orleans.

Passagiere der führenden US-Fluggesellschaft können zwischen vier Serviceklassen für ihre Reise wählen. Neben der Main Cabin und Delta Comfort Plus mit mehr Beinfreiheit fliegen Delta-Gäste in der Premium Economy Class Delta Premium Select besonders komfortabel über den Atlantik. Kunden, die in der Business Class Delta One reisen, können sich auf einem flachen Bett ausstrecken und erstklassige Annehmlichkeiten wie handgefertigte Amenity Kits von Someone Somewhere, Bettwäsche aus recycelten Materialien, mehrere Getränkeoptionen vor dem Abflug, köstliche Cocktail-Kanapees sowie ein Vier-Gänge-Menü, das von Köchen kreiert wurde, genießen – einschließlich Desserts wie einem Eisbecher zum Selbstzusammenstellen.

Was alle Servicekabinen gemeinsam haben, sind die unzähligen Stunden erstklassiger Unterhaltung von Delta Studio über die Bildschirme am Sitzplatz, die Ladeanschlüsse an den Sitzen, Hochgeschwindigkeits-WLAN (kostenpflichtig; kostenloses WLAN ab Ende 2024) und kostenlose mobile Nachrichten über iMessage, WhatsApp und Facebook Messenger.

Während der Spitzenmonate im Sommer wird Delta bis zu 18 wöchentliche Flüge zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten durchführen. Der Zürich-Atlanta-Service* von Delta wird in Partnerschaft mit den europäischen Partnern Air France, KLM und Virgin Atlantic betrieben und wird wie folgt durchgeführt:

Flugnummer Abflug Ankunft Frequenz

DL 91 Zürich ab 10.10h Atlanta an 14.35h 4 x wöchentlich

DL 90 Atlanta ab 15.05h Zürich an 8.05h (nächster Tag) 4 x wöchentlich

*Änderungen vorbehalten

Buchbar sind alle Delta-Flüge unter www.delta.com sowie in Reisebüros.