easyJet meldet Aprilzahlen

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat April 2013 eine Zunahme der Passagierzahlen um 2,5 Prozentpunkte bekanntgeben.

Im April 2012 haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresapril mit einer Zunahme von 2,5 Prozentpunkten erneut verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat April 5,254 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verschlechterte sich um 2,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,7 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 59,863 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 6,5 Prozentpunkten, die durchschnittliche Auslastung lag bei soliden 89,1 Prozent.