Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um gute sieben Prozentpunkte vermelden.

Im November 2012 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresnovember mit einem Anstieg von 7,7 Prozentpunkten erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 4,117 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich 1,3 Prozentpunkte auf sehr gute 89,6 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 59,000 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Zuwachs von 7,3 Prozentpunkten.