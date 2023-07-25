Mit Corendon in die Türkei

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Mit Corendon Airlines zu kulinarischen Entdeckungsreisen in die Türkei, die Airline bietet wöchentlich bis zu 24 Flüge von Deutschland und Österreich nach Izmir an.

Die Türkei entwickelt sich immer stärker zu einem kulinarischen Hotspot. Viele international renommierte Köche zeigen in dem Land ihr Können, wenn sie beispielsweise traditionelle türkische Speisen mit modernen Einflüssen kombinieren, neue Geschmackserlebnisse aus frischem Fisch mit saisonalen Kräutern und Gewürzen der Region zaubern oder die Vielfalt der Mezze um ganz neue, überraschende Kreationen vergrößern. Neben Istanbul sind Gastronomiebetriebe, die sich einer hochwertigen, zeitgenössischen Küche verschreiben, sehr häufig in klassischen Ferienregionen vertreten. Kein Wunder, dass der Guide Michelin jetzt angekündigt hat, im November 2023 die besten Gourmet-Restaurants in Izmir und Bodrum zu küren.

24 Flüge pro Woche ab Deutschland und Österreich nach Izmir

Alle, die schon jetzt auf kulinarische Entdeckungstouren gehen wollen, können mit Corendon Airlines ab vielen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Türkei reisen. Besonders umfangreich ist in diesem Jahr das Angebot nach Izmir, eine der beiden neuen türkischen Regionen, welche die renommierten Kulinariktester unter die Lupe nehmen. Die drittgrößte Stadt des Landes steht mit 24 Verbindungen im Flugplan von Corendon Airlines – ab Düsseldorf (bis zu fünfmal pro Woche) sowie ab Berlin, Hamburg, Hannover, Köln-Bonn, München, Nürnberg, Stuttgart und Wien.

Wer die Gastroszene in Bodrum erkunden möchte, kann ab der Region Dalaman, rund 200 Kilometer östlich gelegen, Ausflüge dorthin unternehmen. Dalaman bedient Corendon Airlines regelmäßig ab Köln-Bonn und Nürnberg.