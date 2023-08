Milliardär Mohammed bin Issa al Dschaber steigt bei Austrian Airline aus

Jetzt wurde der Zeitungsbericht vom Samstag wahr. Austrian Airlines bestätigt den Rückzug des Grossinvestors aus der Golfregion.

Am Samstag wusste eine österreichische Wirtschaftszeitung zu berichten, dass Scheich Mohammed bin Issa al Dschaber von seiner 150 Millionen Euro Investition zurücktreten will. Heute bestätigt Austrian Airlines den Rücktrittswillen des Milliardärs. Der reiche Hotelbesitzer und Investor mit österreichischer Staatsbürgerschaft will vom Vertrag zurücktreten, da er sich von der Geschäftsleitung der Austrian Airlines getäuscht sieht. Er wendet ein, dass die Verantwortlichen von Austrian ihn über die schlechte Wirtschaftslage der Unternehmung nicht adäquat informiert hätten.