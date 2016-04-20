CEO Wechsel bei Malaysian

Malaysia Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Als Hoffnungsträger ist Christoph Müller vor einem Jahr bei Malaysian Airlines eingestiegen, jetzt tritt er von seinem Posten als Geschäftsführer zurück.

Christoph Müller ist ein ausgewiesener Airline Manager, nun hat er seinen Rücktritt als Geschäftsführer bei Malaysian Airlines bekanntgegeben. Er stand bei seinem Arbeitgeber unter einem drei Jahres Vertrag, hat diesen nun vorzeitig aufgelöst. Er gibt persönliche Gründe für seinen Rücktritt an, steht der Unternehmung aber weiterhin als Non Executive Berater zur Verfügung. Sein Nachfolger wird der ehemalige Ryanair Manager Peter Bellew.