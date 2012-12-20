Lufthansa Cargo wird ausgezeichnet

Die Frachtairline ist vom Magazin Global Traveler als beste Frachtfluggesellschaft der Welt ausgezeichnet worden.

In Los Angeles wurde der Preis vergangene Woche an das Unternehmen überreicht. Dr. Andreas Otto, Vorstand Produkt & Vertrieb von Lufthansa Cargo betonte: „Auf Platz Eins aller Frachtairlines weltweit gewählt zu werden ist eine große Ehre und zugleich ein Ansporn für das gesamte Team, unsere Kunden weiter mit höchster Qualität und Leistung zu überzeugen.“ Der Global Traveler Award wurde 2012 zum neunten Mal in Folge verliehen. Die Leser des Magazins, überwiegend Entscheidungsträger unterschiedlichster Branchen, bewerten in insgesamt 71 Kategorien unter anderem Fluggesellschaften und Hotels.