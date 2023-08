Erste Pilotin

Am 8. März 1910 erlangte die erste Frau einen Pilotenschein. Elisa Léontine Deroche war die Glückliche, welche in Mourmelon das Piloten Brevet No 36 erhielt.

Vor 100 Jahren war Frankreich das Mekka der grossen Flieger. In Deutschland wurden durch Otto Lilienthal die ersten erfolgreichen Gleitflüge unternommen und 1903 schafften die Gebrüder Wright in Amerika den ersten Motorflug. Vor 100 Jahren gab auf der Welt Frankreich den Ton in der Fliegerei schwerer als Luft an, die grossen Impulse kamen von hier und die Faszination breitete sich rasch über die ganze Welt aus. Viele Flieger besuchten die renommierten Flugschulen auf französischem Boden und kauften sich Maschinen von Blériot, Voisin und Farmann oder wagten sich selber an den Bau eines Flugapparates, um sich mit ihren tollkühnen Leistungen einen Platz in den Geschichtsbüchern zu sichern. Elisa Léontine Deroche, auch als Baronne Raymonde de Laroche bekannt, war die erste Pilotin, die sich eine Fluglizenz erflog, am 8. März 1910 wurde ihr das Brevet Nummer 36 erteilt.